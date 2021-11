Regional 25/11/2021 09:50 Folha Max Avião tem pane elétrica ao decolar em VG e deixa passageiros feridos Um voo da companhia Azul de número 2751, que sairia de Várzea Grande (MT) com destino a Guarulhos (SP), teve uma pane elétrica na madrugada desta quinta-feira (25). Os passageiros viveram momentos de pânico, já que o avião chegou a fazer balizamento e taxiamento na pista. O piloto abortou a decolagem segundos antes da decolagem e o avião poderia até mesmo explodir. Alguns passageiros chegaram a ficar feridos, sendo que um deles chegou a quebrar a perna ao pular da aeronove por desespero. Os clientes precisaram sair pela saída de emergência utilizando um escorregador inflável. O voo 2751 sairia de Cuiabá as às 2h00 e chegaria em São Paulo às 5h5. No site do aeroporto Marechal Rondon, o voo aparece como cancelado. A Azul informou que vai emitir uma nota esclarecendo o que aconteceu. Neste momento, vários voos estão sendo cancelados no aeroporto. O saguão está lotado e vários passageiros buscam remarcação das passagens. FREADA BRUSCA O passageiro Wenderson Campos conta que houve uma freada brusca e, em seguida, uma comissária de bordo gritou para que todos deixassem a aeronave pela saída de emergência. “O avião deu uma freada brusca. A comissária apareceu gritando, mandando todo mundo sair pela saída de emergência. O pessoal começou a empurrar e eu estava com uma criança. Todo mundo desceu pelo escorregador, atrás da turbina. Eu deixei meu bebê e voltei para pegar minha esposa e ela caiu e se machucou. Uma outra mulher quebrou o pé e uma grávida passou muito mal. Tinha apenas uma ambulância”, disse. A mulher dele, Natalya do Nascimento Campos, falou que o socorro demorou a chegar. “O atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros demorou muito. O pessoal não sabia o que tinha acontecido e não sabia passar para nós o que estava acontecendo. Os funcionários da Azul tentaram ajudar, separar quem estava mais machucado, mas até o momento ninguém ligou para passar nada para nós”, disse ela. OUTRO LADO A Azul se posicionou sobre o caso por meio de nota. Todavia, não entrou em detalhes sobre o que teria ocorrido com a aeronave que obrigou a abortar a decolagem. Íntegra da nota: “São Paulo, 25 de novembro de 2021 – A Azul informa que a aeronave que realizaria o voo AD2751 (Cuiabá-Guarulhos) teve sua decolagem abortada após a identificação de uma pane na aeronave, tendo o comandante do voo realizado o procedimento padrão previsto para esse tipo de situação. Os Clientes evacuaram a aeronave por meio das saídas de emergência do avião. A Azul destaca que está prestando todo o apoio necessário aos Clientes, lamenta o ocorrido e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.”

