Regional 25/11/2021 16:53 Sorriso: Pizzaria cai no golpe da troca de máquina de cartão; prejuízo de R$ 12 mil Foto: Reprodução Em Sorriso, um golpe, cada vez mais frequente, está deixando os comerciantes preocupados, principalmente neste fim de ano, quando o movimento de clientes é maior. Depois que donos de postos de combustíveis registraram boletins de ocorrência relatando prejuízo de até R$ 50 mil, desta vez o gerente de uma pizzaria denunciou à Polícia Civil ter caído no golpe e perdido R$ 12 mil.

Para subtrair dinheiro dos estabelecimentos comerciais, os golpistas estão agindo em Sorriso ao trocarem as máquinas de cartão de débito e crédito, sem que ninguém perceba, durante um momento de distração do funcionário. Com isso, todo o dinheiro dos pagamentos realizados naquela máquina vai para a conta dos estelionatários.

O gerente de uma pizzaria, situada na avenida Natalino João Brescansin, informou que na semana passada, no dia 18, à noite, três homens pediram cervejas e encerram a conta cinco depois. As imagens das câmeras de segurança mostram, segundo o funcionário, que o garçom entregou a máquina de cartão para cobrar o consumo, e um dos suspeitos se levantou e com o cardápio em mãos e tapou a visão do garçom. Enquanto isso, um comparsa fez a troca da máquina da empresa por uma deles.

No mesmo dia, o trio foi até o drive-thru da mesma empresa, pediu uma pizza e também fez a troca de uma das máquinas de cartão do estabelecimento. Segundo o gerente, a descoberta do crime só ocorreu no dia 20, dois dias depois após o golpe aplicado. Ao todo, R$ 12 mil foram passados nas máquinas dos golpistas.

"Os suspeitos estiveram no estabelecimento um dia antes fatos fazendo reconhecimento das posições das câmeras de segurança e das máquinas de cartão utilizadas no estabelecimento", relatou o gerente. Ainda segundo ele, as duas máquinas dos estelionatários estão registradas em nome de uma empresa no estado do Goiás. Os criminosos trafegavam em um Gol prata.

A Polícia Civil investiga se em Sorriso há uma ou mais quadrilha especializada neste tipo de golpe atuando na cidade.

