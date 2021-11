Regional 26/11/2021 07:24 Visao noticias Mais um DJ é assassinado em Sinop Renê Souza, 30 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (25), por volta das 23h30. Ele estava chegando na residência localizada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, no bairro Menino Jesus I.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a vítima estava sem vida. A filha, de 10 anos, que estava sendo levada pela vitima, foi atingida por um disparo na boca.

A criança foi socorrida por familiares até o Hospital Regional.Segundo informações, Renê era DJ e tinha um comércio no bairro. Ele estava chegando em casa com a filha e a esposa quando foi surpreendido pelos atiradores.

A perícia criminal constatou que pelo menos sete tiros feriram o DJ no braço, perna, costas e cabeça.

A Polícia Civil estiveram no local colhendo algumas informações para elaborar o boletim de ocorrência e encaminhar o caso para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O DJ Renê é o segundo músico assassinado em menos de uma semana.

Na madrugada do dia 24, dois homens usando capuz assassinaram o DJ André Master em uma tabacaria no Jardim Violetas. A vítima e uma mulher foram atingidos pelos disparos.

A mulher foi socorrida com um disparo no quadril e continua internado

