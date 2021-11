O governo de Mato Grosso, através do edital MT Afluentes, disponibilizou R$ 12 milhões para serem investidos especificamente na produção cultural e de eventos natalinos nos municípios do Estado (veja CLICANDO AQUI). Entretanto, somente municípios com boas pontuações e projetos sem nenhuma pendência foram aprovados. O município de Nova Monte Verde-MT, obteve êxito na disputa e recebeu R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nomeado de ‘Natal da Esperança’, o projeto vencedor foi desenvolvido pelo Diretor de Cultura a época, Luiz Fernando Zanrosso. Diante disso, o município poderá realizar um evento especial de Natal e Ano Novo, para toda a população. Vale lembrar, que os recursos conquistados através do projeto são ‘carimbados’, ou seja, só podem ser investidos nesta finalidade. Ao todo serão investidos R$ 90 mil, com apenas R$ 10 mil de contrapartida do município.

“Tenho certeza que faremos um Natal e Ano Novo especial em Nova Monte Verde. Além de ter esta função de despertar os encantos e a magia do período natalino, este projeto também é mais uma etapa do incentivo e fortalecimento da cultura local, porque esse ‘Show Cultural de Natal e Ano Novo’ contará com a participação e apresentação dos nossos artistas, e também com um show regional. Cada período das nossas vidas deixa marcas específicas, e nos dias de hoje, que estamos saindo de uma pandemia, eu creio que este evento irá proporcionar momentos marcantes, de felicidade e alegria para a nossa população”, finalizou Marino.