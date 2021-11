Regional 26/11/2021 16:14 Angela Fogaça - Nortão Online Colisão destrói veículos e deixa 3 feridos na MT-320 em Colíder Fotos: Nortao Online Um grave acidente na manhã desta sexta-feira, na MT-320, em Colíder, deixou três pessoas feridas. O acidente ocorreu nas proximidades do frigorífico Boa Carne e envolveu um Ford Del Rey e um GM Classic, ambos de cor escura. De acordo com as informações da Guarda Municipal de Trânsito de Colíder, que registrou o acidente, o Classic seguia sentido Colíder/Nova Santa Helena e o Del Rey iria adentrar em um sítio quando ocorreu a colisão. De aocrdo com o condutor do Classic, o outro motorista entrou na pista de repente e não foi possível evitar a colisão. No Classic estavam quatro pessoas. Duas mulheres ficaram feridas e foram atendidas e conduzidas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, assim como o condutor do Del Rey. Os carros ficaram bastante danificados. A Via Brasil está no local. A pista não precisou ser interditada e está sendo feita a sinalização no local.

