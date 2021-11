Ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo

Um acidente de trabalho tirou a vida do jovem D.G.B., de 17 anos, nesta quinta-feira (25) em Vera. Ele fazia o descarregamento de madeira e foi atingido por uma tora. A morte acidental aconteceu no Assentamento Califórnia, na zona rural do Município.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava no pátio de uma madeireira fazendo o descarregamento de um caminhão, quando uma tora caiu sobre seu corpo. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados no local.

O jovem chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso ainda é investigado pela Polícia Civil.