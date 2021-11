Regional 27/11/2021 07:44 g1.globo.com Juiz multa advogados em mais de R$ 100 mil por abandonarem defesa de acusados de matar prefeito em MT Segundo o juiz, um dos advogados é useiro e vezeiro em abandonar réus. O juiz da Comarca de Juara, Fábio Alves Cardozo, multou uma banca de advogados em mais de R$ 100 mil por abandonarem o júri popular da médica e de seu marido, o empresário Antonio Pereira Rodrigues Neto, acusados de serem os mandantes do assassinato do ex-prefeito de Colniza, Esvandir Antonio Mendes, em dezembro de 2017. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (23). O processo tramita na Comarca de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, porém, por decisão do Tribunal de Justiça, houve o desaforamento do júri para a Comarca de Juara, a 690 km de Cuiabá. Foi necessária utilização de escolta aérea para levar os réus até o local do julgamento, pois estão presos preventivamente na Capital, além de todo um aparato para garantir a segurança de todos os envolvidos, por isso, a aplicação da multa em mais de R$ 100 mil. Mapa mostra a localização de Colniza, onde ocorreu o crime — Foto: Arte G1

Voltar + Regional