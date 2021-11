Regional 29/11/2021 16:57 MidiaNews MT - Mulher mata marido com golpe de canivete em bar para se defender Um homem de 33 anos, identificado como Antoninho Caldas, morreu esfaqueado pela esposa, na tarde de sábado (27), em um bar de Vera (a 477 quilômetros de Cuiabá). Conforme a Polícia Civil, o homem foi atingido por um canivete de cor prata, que a mulher entregou espontaneamente aos investigadores quando eles chegaram ao estabelecimento. Segundo ela, o marido era agressivo e a havia ameaçado de morte na noite anterior. Com medo, ela teria saído de casa e passado a noite fora. No dia seguinte, a mulher foi para um bar no Bairro Bom Jesus. Antoninho teria chegado ao local e, segundo ela, começado a agredi-la. Para se defender, a mulher teria pego o canivete que carregava e acertado o abdômen do marido enquanto ele a segurava. O proprietário do estabelecimento foi quem chamou a Polícia, relatando o caso. A mulher aguardou a chegada da equipe e entregou a arma do crime. Nas imagens que circulam nas redes sociais aparece uma mulher, que possivelmente é a agressora - ao lado do corpo de Antoninho. Ela está agachada de cócoras e segura o peito do homem caído no chão, mexe na cabeça dele como se quisesse reanimá-lo. Ao fundo é possível ouvir uma pessoa perguntando: "Onde foi a facada? Não tô vendo". Em seguida, uma mulher - não é possível identificar se é a mulher agachada - fala: "Amor, acorda”. A mulher foi encaminhada para a delegacia e a Polícia Civil investiga o caso.

Voltar + Regional