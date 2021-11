Regional 30/11/2021 05:53 www.reportermt.com MT - Mãe e padrasto são presos por torturar menina de 10 meses A criança deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis com diversas fraturas pelo corpo. Acionado, o Conselho Tutelar chamou a polícia A Polícia Civil de Paranatinga (373 km ao Sul de Cuiabá) abriu um inquérito para investigar denúncias de maus-tratos cometidos contra um bebê de apenas 10 meses de idade. A criança deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), no último sábado (27), com diversas fraturas pelo corpo. A mãe da criança, uma mulher de 25 anos, foi detida em flagrante após o hospital acionar o Conselho Tutelar, que comunicou a Polícia Militar. A equipe policial conduziu a mulher à 1ª Delegacia de Rondonopópolis, onde ela foi atuada em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada. O bebê deu entrada na unidade de saúde em Rondonópolis depois de ser encaminhada pelo Hospital de Paranatinga. As lesões apresentadas não condiziam com o que a mãe tinha relatado, de que a menina tinha sofrido uma queda de um triciclo. Um tio da criança ficou responsável pela menina no hospital do município. Com as informações, os investigadores conseguiram localizar e prender o homem que cometia os maus-tratos, o padrasto da criança. O criminoso foi preso em sua residência, onde os policiais encontraram um outro indivíduo, que possui diversas passagens por tráfico de drogas. Após buscas dentro do imóvel, encontraram uma quantidade significativa de drogas como maconha, pasta base e cocaína. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia e apresentados à autoridade policial para que sejam tomadas as providências. O Poder Judiciário em Rondonópolis converteu a prisão em flagrante da mãe em prisão preventiva e ela segue detida na unidade prisional feminina do município.

