Regional 30/11/2021 17:05 Só Notícias/Luan Cordeiro Sorriso e Sinop tem gás de cozinha mais caros de Mato Grosso O Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontou que Sinop e Sorriso lideram o ranking com os preços médios mais caros do gás liquefeito de petróleo de 13 quilos. As pesquisas foram feitas entre 21 e 27 deste mês. Sorriso é a líder, com média de R$ 134,29. O preço mínimo encontrado nas sete revendas consultadas foi R$ 125 e o máximo R$ 140. Já em Sinop, a média fica na casa dos R$ 132,08 (mínimo de R$ 125 e chega a R$ 135). Na capital do Nortão, 12 pontos foram consultados. Em seguida, Alta Floresta aparece com preço médio de R$ 130,67 (menor de R$ 125 e maior de R$ 135). Seis locais foram pesquisados. Na região Sul, Rondonópolis tem o mínimo de R$ 120 e máximo de R$ 135, com média de R$ 127,22 (nove pontos de venda visitados). Em Várzea Grande, a média é de R$ 121,6, levando em conta os 10 locais pesquisados, sendo que o menor valor praticado é de R$ 115 e o maior de R$ 125. Em Cuiabá, o valor médio é de R$ 120,12 (mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 130), considerando 42 revendedores. Analisando a nível estadual, a média em Mato Grosso é de R$ 124, com mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 140.

