Regional 01/12/2021 11:52 Polícia Civil incinera cerca de 200 quilos de entorpecentes em Sinop Aproximadamente 200 quilos de diferentes tipos de entorpecentes apreendidos em ações policiais, foram incinerados pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (01.12), no município de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A queima do montante de drogas, entre maconha, pasta base de cocaína, skank e haxixe, foi realizada na fornalha de uma madeireira localizada no bairro Setor Industrial, após autorização da Justiça da Comarca local. Os 200 quilos de substâncias ilícitas são referentes as apreensões ocorridas na região de Sinop, entre os meses de setembro a novembro deste ano. De acordo com o delegado Paulo Cesar Brambilla Costa, cerca de 80% das drogas incineradas são oriundas das investigações e diligências deflagradas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

