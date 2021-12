Regional 01/12/2021 16:04 Gazeta Digital Jogadores de MT ganham prêmios na Lotofácil e Quina Apostadores de Mato Grosso estão com boa intuição para jogos da loteria. Seja prêmios grandes ou de menor valor, quase todos os dias mato-grossenses enchem os bolsos. Na noite de terça-feira (30), foram contemplados com valores da Quina e Lotofácil. Um apostador de Araputanga acertou os 15 números da Lotofácil, concurso 2385, e ganhou R$ R$ 1.729,26.

A Quina foi mais generosa com os mato-grossenses. Três deles acertaram 4 dos 5 números sorteados e vão receber R$ 8.015,76 cada um. O que garante um fim de ano mais despreocupado.

As apostadas foram feitas na Lotérica Pé de Coelho (Cuiabá), Chapada da Sorte (Chapada dos Guimarães) e Confresa (Confresa).

Nesta quarta-feira (1) é realizado sorteio da Mega-Sena e o prêmio está acumulado em R$ 12 milhões. O valor estimado para o jogo da virada é de R$ 74.699.407,33.

Voltar + Regional