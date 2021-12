O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou emenda de R$ 150 mil para a Prefeitura de Nova Bandeirantes comprar uma ambulância para atender a população do município e o distrito de Japuranã. A nova ambulância foi entregue pela Prefeitura na quarta-feira (24/11).

A emenda do deputado contou com a indicação do vereador Marino Domingues (MDB) e do Prefeito Cesar Périgo (MDB). “Nós atendemos o pedido do Vereador Marino e Prefeito Cesinha para comprar a ambulância e humanizar o atendimento da saúde pública. Ótima notícia para Nova Bandeirantes e o distrito de Japuranã que agora tem uma ambulância para prestar atendimento de qualidade. Estamos trabalhando pelo nortão de Mato Grosso e agradeço a parceria do prefeito Cesinha, vereador Marino e de todas as lideranças do município”, disse o deputado.

O prefeito Cesar e vereador Marino agradeceram o empenho do deputado Thiago que demonstra que realmente tem compromisso com a população de Nova Bandeirantes. “Agradecemos o empenho do deputado Thiago Silva que não mediu esforços junto ao Governo para garantir esta emenda e com a contrapartida da Prefeitura foi possível fazer a aquisição de um veículo de qualidade para atender os pacientes do sistema único de saúde”.