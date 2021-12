Regional 03/12/2021 10:22 www.cenariomt.com.br Raio provoca incêndio em algodoeira em Lucas do Rio Verde; prejuízo de R$ 2 milhões Um raio (descarga atmosférica) provocou incêndio em fardos de algodão que estavam estocados no pátio de uma algodoeira, em Lucas do Rio Verde (MT). O sinistro ocorreu por volta das 21h30 desta quinta-feira (02) em uma algodoeira, localizada no Setor Industrial. De acordo com Sargento BM Celso Ribeiro da 13ª CBM, durante a chuva, um raio acabou caindo no para-raios da empresa. “Com isso, os fardos que estavam próximos a este para-raios, acabaram sendo atingidos por faíscas, o que ocasionou o incêndio no material. O prejuízo de acordo com o proprietário, foi de aproximadamente R$ 2 milhões de reais”, comentou o militar. A guarnição do Corpo de Bombeiros utilizou a Auto Bomba Tanque – ABT – veiculo de combate a incêndios para controlar o fogo.A brigada de incêndio da própria empresa, de acordo com o Corpo de Bombeiros, agiu rápido, o que facilitou o trabalho do militares, evitando que as chamas atingissem proporções maiores.

