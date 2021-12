Regional 04/12/2021 06:54 Polícia Civil prende em Matupá tio que abusou de sobrinho de dez anos em Sinop Foto: Divulgação Um homem de 23 anos foi preso nesta quinta-feira (02.12) em Matupá, no norte do estado, após troca de informações entre a Delegacia da cidade e a equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Sinop. Ele estava com mandado de prisão expedido pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra o sobrinho de 10 anos. O pai da criança relatou à Polícia Civil em Sinop que flagrou o suspeito abusando sexualmente de seu filho. A vítima foi ouvida e contou que os abusos sexuais ocorriam há meses, desde quando o suspeito havia se mudado para a casa da família. Após ouvir o relato da vítima, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, deferida pela 2ª Vara Criminal de Sinop. O suspeito voltou a residir em Matupá, quando então a Delegacia da cidade foi comunicada e cumpriu o mandado de prisão.

