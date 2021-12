Regional 04/12/2021 08:47 Arão Leite/J. Cidade JURUENA: Casal é acusado de tráfico de mulheres em garimpo de Nova Bandeirantes Foto: Divulgação Um trabalho de investigação que durava quase dois meses resultou na condução de um casal, apreensão de várias armas de fogo, munição e quase R$ 50 mil reais em dinheiro em uma casa noturna dentro de um garimpo, conhecido como Juruena, na jurisdição do município de Nova Bandeirantes.

Os suspeitos deverão responder por pelo menos três crimes, sendo possível tráfico de mulheres, posse irregular de arma de fogo e comercialização de produto contrabandeado (cigarro). Delegado Antenor Pimentel foi quem conduziu a ação policial, mas uma grande equipe atuou nas investigações e operação realizada essa semana quando a Polícia Civil de Nova Bandeirantes se deslocou duas vezes ao garimpo que fica a pelo menos 200 Km do núcleo urbano.

Conforme as informações levantadas pela Polícia, o casal dono do Bar muito conhecido, recrutava garotas para o garimpo e essas quando chegavam já era com dívidas altas e “que geralmente tinham dificuldade para pagar”, comentou uma fonte, alegando que as mulheres eram submetidas à prática de relação sexual com os clientes do estabelecimento “mas o dinheiro ia para a mão dos donos do lugar. Elas não conseguiam pagar essas dívidas e ali, quando queriam sair, recebiam ameaças, até mesmo com uso de arma de fogo”, acrescentou a fonte da Polícia Civil.

Dez a 15 agentes de segurança participaram da operação e a dificuldade de acesso ao garimpo, devido atoleiros e árvores caídas nas estradas ruins foram os maiores obstáculos. Quanto às vítimas, ainda foram encontradas duas no local, mas a Polícia Civil não descarta de que cerca de dez a 12 mulheres foram feitas reféns do casal naquele comércio onde eram garotas de programas.

A Polícia Civil deixa claro que continua investigando o casal foi liberado após prestar depoimento, mas deverá ser indiciado por pelo menos três crimes e terá que cumprir medidas cautelares.

