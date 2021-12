Regional 05/12/2021 09:30 Só Notícias/Cleber Romero Continua internado na UTI piloto que teve corpo queimado ao cair com avião em Mato Grosso Celso Antônio Jasper, de 29 anos, continua internado numa Unidade de Terapia Intensiva do Centro Especializado de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal de Cuiabá. A irmã, Patrícia Jasper confirmou, Só Notícias, que ele está “estável, porém o estado ainda é muito grave por conta da extensão das queimaduras. Função renal está boa. Está em coma induzido, sedado e entubado”. Conforme Só Notícias já informou, o avião agrícola caiu numa área de mata e pegou fogo, em uma fazenda, localizada em Paranatinga (373 quilômetros de Cuiabá), na última terça-feira. A aeronave pegou fogo, Celso Antônio conseguiu sair e se salvar. Celso é natural de Alta Floresta, mas atualmente está morando em Cafelândia, no Paraná. Testemunhas contaram que o piloto relatou que ocorreu uma pane no motor. Com o impacto, o avião pegou fogo e ficou completamente destruído. As responsabilidades pelo acidente ainda devem ser apontadas pelo Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

