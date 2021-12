Regional 05/12/2021 09:52 Cátia Alves - EstadãoMT Valentão: Homem xinga e chama policiais para briga após ser preso por espancar a esposa em Sinop Fonte: André Jablonski - GC Noticias Bastante agressivo, um homem de 31 anos, foi preso na madrugada deste sábado (4), em sua residência no bairro Jardim Primaveras, em Sinop (479,9 km da Capital) após agredir a esposa, xingar e ameaçar policiais durante a prisão. Conforme o boletim de ocorrências, a polícia foi acionada por vizinhos do casal que informaram que a mulher gritava por socorro. Ao chegar no endereço, a vítima já estaria na delegacia e apresentava várias lesões pelo corpo. Ao retornar à residência com uma guarnição de apoio, ela autorizou a entrada dos polícias no interior da casa e o suspeito deitado na cama, onde foi lhe dado ordem de prisão por conta das agressões. Segundo a vítima, o agressor segurou sua cabeça com às duas mãos e bateu contra a parede diversas vezes. Ele a enforcou, chutou e socou repetidas vezes, causando diversos ferimentos nos membros superiores, boca e língua. Ao ser levado à delegacia, o homem passou a ficar agressivo e como não estava algemado, passou a investir contra os policiais, sendo necessário uso de força para contê-lo. Ele começou a xingar os policiais dizendo "vocês são uns bostas. Tira essa farda e vamos sair no braço se for homem, seus bostas". Não satisfeito, ele partiu para cima de um policial e precisou ser contido por quatro policiais. Ele também mentiu aos policiais dando um nome falso e foi desmentido pela esposa, que passou o nome completo aos policiais. O suspeito segue a disposição da Justiça.

