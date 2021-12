Regional 06/12/2021 06:50 Jessica Bachega - Gazeta Digital CUIABÁ: Novo decreto proíbe festas Ano Novo e de Carnaval; passaporte de vacina será exigido João Vieira Festa de Ano Novo e Carnaval 2022 estão proibidas em Cuiabá por conta da covid-19. O decreto com o veto às festividades públicas e privadas foi assinado pelo prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), e considera o risco de terceira onda devido à nova variante do coronavírus. Na leitura do documento, na manhã desta quarta-feira (1), o gestor ponderou que a medida se faz necessária “considerando a nova variante detectada, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde, probabilidade de uma terceira onda mundial, alto risco de contágio e o andamento do plano de vacinação”, disse. No ato, o gestor ainda citou cenário cuiabano que é preocupante. Com vacinação iniciada em janeiro deste ano e uso de vacinas da Coronavac, Janssen, Pfizer e Astrazeneca, ainda há número considerável de público eletivo para vacina que não se imunizou.

Conforme o gestor, 20 mil pessoas com mais de 18 anos não tomaram nenhuma dose. 57 mil só receberam a primeira e 33% dos adolescentes não foram imunizados. “Serão permitidos apenas eventos familiares para celebração do Réveillon 2020/202”, afirma o gestor. O decreto pode ser revisto de acordo com as alterações decorrentes da pandemia.

Emanuel Pinheiro se reúne na tarde desta quarta com representantes do setor produtivo, para discutir o passaporte da vacina, exigido para acesso a estabelecimentos. “Até amanhã, vou assinar esse decreto e quero que tenha o menor impacto ao setor, mas que também preserve a saúde pública”, esclareceu.

Voltar + Regional