Regional 06/12/2021 16:33 Vitória Lopes I Gazeta Digital SORRISO: Acidente entre duas carretas deixa um morto e 3 feridos A colisão entre dois veículos de carga deixou um morto e 3 feridos, nesta tarde de segunda-feira (6), no km 725 da BR-163, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). O motorista caminhão VW Costellation foi arremessado com o impacto e não resistiu. Uma das vítimas chegou a ficar presa nas ferragens.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, o tráfego de veículos está totalmente bloqueado. Equipes da empresa estão no local para fazer os atendimentos e sinalização.

O acidente ocorreu por volta de 13h16. Com o impacto da colisão, um motorista foi arremessado do veículo. Ele foi atendido caído ao solo. Outra vítima ficou presa às ferragens. Ao todo, 3 pessoas ficaram feridas. A vítima que estava no chão não resistiu aos ferimentos e faleceu, logo após ser encaminhada para a unidade de saúde.

A ocorrência segue em andamento.

