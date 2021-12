Regional 07/12/2021 06:41 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital MENSAGENS NO WHATSAPP: Fiéis registram denúncia contra pastor de Cuiabá por assédio sexual Foto: Reprodução Pastor da Igreja Batista Nacional do Tijucal, em Cuiabá, foi denunciado por importunação sexual contra duas fiéis da congregação. Relato das vítimas aponta que a direção da igreja foi informada das situações de abuso, mas não adotou ações contra a postura do líder religioso. O caso foi registrado por duas fiéis, sendo uma mulher de 43 anos e uma adolescente de 17 anos. As situações de abuso relatadas pelas vítimas se desenrolaram de formas diferentes para cada um dos casos. Na primeira situação, relatada pela mulher de 43 anos, o pastor foi acusado de encaminhar mensagens por meio do WhatsApp tecendo elogios sobre a vítima. Segundo a denunciante, o líder religioso afirmou que quando via o corpo dela dava "vontade de fazer 'certas coisas'". A situação relatada pela vítima foi registrada no início do ano. Contudo, em novembro, ela voltou a ser importunada pelo pastor, que perguntou se alguma vez ele a mandou "mensagens indevidas". Na data, o religioso se disse arrependido e falou que gostaria de se encontrar com ela para se desculpar. A mulher contou ainda que outras pessoas também foram importunadas pelo pastor. Em seu relato, a vítima falou que uma adolescente passou por uma situação constrangedora com o líder, em outubro. Na ocasião, o pastor teria puxado a menor pela cintura durante um passeio de ciclismo com outros membros de ciclismo. O homem pediu para que a adolescente abrisse a boca para que pudesse soprar dentro. Apavorada com a situação, a vítima se desvencilhou do religioso e saiu do local. Em ambos os casos, o presidente da igreja teria sido informado sobre a postura do pastor. Contudo, segundo o relato da mulher de 43 anos, nenhuma providência foi adotada.

