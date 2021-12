Regional 07/12/2021 07:06 Descarga elétrica mata 15 cabeças de gado numa fazenda de MT Um raio matou 15 cabeças de gado de uma fazenda localizada no assentamento Ema, no município de Alto Paraguai (218 km de Cuiabá). O fato aconteceu durante uma forte chuva na tarde deste domingo (05). Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, que prestou apoio à ocorrência, o fato aconteceu por volta das 17h. Chovia muito quando os moradores da propriedade ouviram um forte barulho e, ao sairem para verificar o que havia ocorrido, perceberam os animais caídos no chão. Os animais foram atingidos por uma forte descarga elétrica, que matou todos na hora. O Corpo de Bombeiros também esteve na propriedade, mas nada pôde ser feito pelos animais.

Conforme apurado, o dono da propriedade Rufino Sebastião da Silva, 72 anos, havia acabado de vender outra fazenda para investir na aquisição das cabeças de gado.

