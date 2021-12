Regional 07/12/2021 08:27 Governador autoriza licitação para construção da ponte sobre o Rio Juruena: a maior de Mato Grosso Mauro Mendes também assinou convênios para asfalto e mais pontes; total é de R$ 468 milhões em recursos O governador Mauro Mendes autorizou a licitação para a construção da ponte de concreto sobre o Rio Juruena, que vai ser a maior ponte de Mato Grosso, com 1.429m, interligando Colniza com Guarantã do Norte. A autorização foi assinada na tarde desta segunda-feira (06.12), na presença de deputados e prefeitos. Na ocasião, também foram autorizadas outras obras e convênios de asfaltamento e de pontes para vários municípios da região Norte, totalizando mais de R$ 468 milhões em recursos. "Podem ter certeza: quando anunciamos uma obra é porque já construímos todas as condições para realizar, inclusive a reserva de orçamento. Essa é uma obra importante porque vai ligar toda a região norte com a região noroeste, integrando aquela região com o desenvolvimento", afirmou o governador. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, explicou que a obra está estimada em R$ 280 milhões e deve ser concluída em até três anos após a ordem de serviço. Também será construído todo o acesso à ponte, com um trajeto de 60 km. O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, destacou a importância do pacote de obras e disse que a região norte tem recebido uma "atenção diferenciada" nesta gestão. "Nós, da região Norte, ficamos um bom período esquecidos. Mas esse Governo o que assina, cumpre, e as coisas estão acontecendo, com várias obras: pontes e asfalto na MT-325, ponte na MT-419, um hospital regional que vai ser construído. O Governo está investindo em todas as regiões e no norte não é diferente", declarou. De acordo com o prefeito de Colíder, Hemerson Máximo, o "Maninho", a ponte "é um sonho para toda toda a comunidade". No novo pacote de obras, o município ainda foi beneficiado com microrevestimento e mais aduelas de concreto para substituir pontes de madeira. "Nós somos muito gratos ao governador Mauro Mendes, porque Mato Grosso virou um verdadeiro canteiro de obras. Em Colíder tivemos a ampliação do Hospital Regional, entregas na Agricultura Familiar, agroestradas, pavimentação urbana... Mato Grosso vive um momento de prosperidade e a ponte é um sonho para toda a comunidade", destacou. Também estiveram presentes na reunião: o deputado federal Neri Geller; os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Dr. Gimenez, Nininho e Janaina Riva; o suplente de deputado, Romoaldo Junior; o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho; e os prefeitos Julio Cesar (Apiacás), Marino (Nova Monte Verde), César Perigo (Nova Bandeirantes), Carmen Martines (Carlinda), Osmar Moreira (Paranaíta), Dr. Sandro (Santa Cruz do Xingu) e Seluir Reghin (Aripuanã).

