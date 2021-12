Regional 08/12/2021 09:05 Sinop realiza cadastro de atrativos turísticos até o dia 17 Foto: Divulgação O cadastramento de atrativos turísticos de Sinop, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, segue até o dia 17 de dezembro. A secretaria busca incentivar aqueles prestadores do setor, que tem locais com potencial para desenvolver atividades turísticas, pontos que já estão disponíveis ou com potencial para o setor, bem como indústrias, chácaras, sítios e todos aqueles que têm interesse em trabalhar com a atividade. O cadastro pode ser feito por formulários online. O proprietário de uma chácara no município, Jorge Jacob já buscou há algum tempo a secretaria, devido a um mirante na sua localidade. Ele explica que a ajuda foi de extrema importância para a organização da sua área. “Nós estávamos um pouco perdidos, em como fazer um ponto turístico, sabíamos desse potencial e resolvemos procurar a secretaria. Nesse primeiro contato a turismóloga, Leidiane, visitou o local, deu instruções e nos incentivou bastante. Ela andou com a gente nas trilhas, nos lagos e nos deu ideias. Eu estou entusiasmado”, destacou. Está é a terceira etapa da reestruturação do turismo no município, já que a atual gestão tem focado no desenvolvimento do turismo, com ações direcionadas, como o Torneio de Pesca, Feira Náutica e a formação de condutores de turismo local. A pasta é um dos departamentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a turismóloga da prefeitura, Leidiane Viegas, ressalta que esta ação de cadastramento, finaliza o ano. “Preparar material, preparar estrutura, para que no próximo ano os condutores de turismo, que estão formados possam criar rotas e também ajudar a potencializar esses empreendimentos turísticos, aquecendo a economia” explicou a turismóloga. O cadastro permitirá que o poder público possa assessorar o empreendedor. “A equipe técnica estará a disposição para realizar visitas, auxiliar na elaboração de projetos e criação de produtos turísticos”. Também podem se cadastrar, prestadores de serviços turísticos, como guias de pesca, locação de caiaques, embarcações, transportadora turística, entre outros. “Nós queremos saber o que temos a oferecer, tanto em estrutura quanto em serviços, para que possamos iniciar uma nova etapa, que é a formatação de roteiros turísticos, rotas, para que possam ser comercializadas pelas agências de viagens, e serem auxiliados pelos nossos condutores de turismo formados nesse ano”, ressaltou. O cadastro pode ser feito por todo o munícipe que tem um atrativo turístico ou com possível potencial. Esse cadastro pode ser feito presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica localizada no endereço: Avenida das Itaúbas, 3257, setor comercial ou entrar em contato pelo telefone: (66) 3520-7585. Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou se preferir preencher os dados nesses links. FICHA DE CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjSQEyC9p0w4TQQLkSOxNZQsTGg3j3KwFQYrGtSrmS8IUX3g/viewform FICHA DE CADASTRO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfS77Y0s3q-_gvpiNmqXfgQao-_IxAQo9yIT-nfQjub1Q7vA/viewform

