Regional 09/12/2021 05:25 Gazeta Digital Nova Monte Verde e mais 7 municípios de MT têm menos de 50% da população com as duas doses Foto: Fabio Pozzebom/AgBR Dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem quarta-feira (8) mostram que 8 municípios de Mato Grosso têm menos de 50% da sua população apta a tomar a vacina imunizada com as duas doses contra a covid-19. Na lanterna do ranking está Colniza (1.065 km a noroeste de Cuiabá), onde apenas 34,05% dos moradores completaram o ciclo vacinal contra o novo coronavírus. Por lá, foram aplicadas apenas 46,6% das primeiras doses enviadas e 26,71% das segundas doses. Logo em seguida vem Vila Rica (1.259 km a nordeste), com 43,61% dos moradores com as duas doses. Ainda constam entre os piores municípios na vacinação contra a covid-19 Juruena (46,24%), Feliz Natal (46,44%), Pedra Preta (46,71%), São José do Rio Claro (47,18%), Nova Monte Verde (49,74%) e Cotriguaçu (49,92%). Do outro lado do ranking, a maior cobertura vacinal ocorre em Campos de Júlio (553 km a noroeste), onde 94,61% da população apta a se vacinar já recebeu as duas doses. Até esta quarta-feira, o Estado recebeu 6.463.887 doses do Ministério da Saúde, com 5.630.840 doses distribuídas. Na segunda dose, a cobertura vacinal no estado chega a 55,79%.

