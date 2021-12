A fetadas pela pandemia de coronavírus e com dificuldades para manter pagamentos em dia, micro e pequenos empresários proprietários de bares e restaurantes temem ser desenquadrados do Simples Nacional nessa primeira quinzena de dezembro, aponta uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

O principal motivo são as dívidas com a Receita Federal ou Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). O setor teme fechar as portas.

O Simples Nacional é um programa do Governo Federal para o recolhimento de impostos e tributos de micro e pequenos empresários.

A falta de pagamento desses impostos pode fazer com que a pessoa seja excluída - ou desenquadrada - do programa.

A exclusão também pode fazer com que o empresário pague mais multas e taxas para além do que está devendo.

Segundo a Abrasel, 98% do setor de bares e restaurantes do país estão sob o regime do Simples Nacional.

Metade das empresas (46%) aponta ter débitos relacionados ao Simples e com a Receita Federal, que já enviou notificação para os empresários sob o risco de exclusão.

A pesquisa da associação aponta ainda que 84% do setor afirma ter medo de ser excluído do regime - o que pode acontecer na primeira quinzena de dezembro.

O impacto de ser excluído do programa vem justamente no momento em que se recuperam das restrições para funcionamento devido a pandemia de coronavírus.

A Abrasel avalia a situação como grave, já que poderia ser resolvida com a aprovação do novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que propõe parcelamento de dívidas de pessoas jurídicas com Receita Federal e INSS.

Contudo, o projeto está parado na Câmara dos Deputados desde agosto. O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, diz que os impasses entre Câmara e Senado estão travando o país.

“Há muitos projetos parados nas duas Casas, assuntos que são urgentes e impactam milhões de brasileiros. Temos enfrentado momentos difíceis com a pandemia, com a inflação altíssima, com o desemprego recorde. Nos últimos meses começamos a ver uma luz no fim do túnel e o setor vem dando contribuição fundamental na geração de empregos. Precisamos trabalhar juntos para que a retomada do Brasil engrene de vez”, avalia.

O setor de bares e restaurantes, um dos mais duramente afetados pela pandemia, vinha se recuperando, como apontaram as últimas pesquisas divulgadas pela Abrasel.

Porém, na avaliação de outubro, houve uma leve piora no ritmo da retomada, com 35% das empresas fazendo prejuízo, 51% em falta com pagamentos de impostos, encargos e outras despesas, além de 22% com empréstimos em atraso.

Mais da metade (51%) está com débitos pendentes há mais de 60 dias. Para a presidente da Abrasel-MT, Lorenna Bezerra, o empresário precisa analisar se faz o Simples ou se pega mais dinheiro emprestado para pagar imposto.

"A grande dificuldade disso é que vai virando uma bola de neve. Sofremos muitas perdas de faturamento durante a pandemia, precisamos demitir e só estamos conseguindo retomar neste final de ano. Além de que, nesse período, preferimos deixar os pagamentos de funcionários em dia a pagar os impostos", destaca.

Lorenna analisa se precisará dar um jeito de quitar todas as obrigações neste ano, ou se espera para ver a ação do Congresso.

"Sem o Simples, teremos que fechar a empresa", desabafa Lorenna.

Na balança, empregos gerados

A Abrasel já alertava que a recuperação do setor levaria ao menos dois anos.

“Bares e restaurantes sofreram muito, foi um longo período de fechamento e restrições pesadas em nome do bem-estar coletivo.

O setor é muito resiliente e, embora não consiga resolver seus problemas no curto prazo, a gente já vê sinais muito positivos, como a volta das contratações”, analisa Solmucci.

Segundo o IBGE, já foram quase meio milhão de postos de trabalho recuperados na alimentação e hotelaria.

O presidente da Associação aponta que, no último trimestre, pode-se atingir ou até mesmo superar a marca de 600 mil empregos gerados no setor.

Em novembro, uma em cada quatro empresas do setor disse que pretende ampliar a equipe até dezembro.

Para o presidente da Abrasel, outro indicador a ser destacado é que hoje 63% das empresas têm no delivery até 20% do seu faturamento.

Em abril deste ano, a situação era inversa, com 62% das empresas trabalhando somente com delivery ou “para levar”. “Isso demonstra que, com o avanço da vacinação, o brasileiro está finalmente voltando aos bares e restaurantes e o atendimento no salão está tendo um peso cada vez maior no faturamento.

O delivery é importante, mas a vocação do setor é estar de portas abertas para as ruas. E ficamos aliviados em perceber que depois de meses tão difíceis, as pessoas estão finalmente ocupando nossas mesas”, afirma.