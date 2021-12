Regional 09/12/2021 10:24 Nortão Agora Caminhoneiro morre em acidente na 163 próximo à Guarantã do Norte Chovia no momento do acidente. O motorista de um dos veículos envolvidos teria tentado desviar de uma moto na pista. Com o impacto a carreta tombou na ribanceira. Foto: Reprodução/TV Migrantes Um acidente por volta das 14h45 da tarde desta quarta-feira (08) na BR-163, próximo à Guarantã do Norte, envolveu duas carretas sendo uma Volvo e outra Mercede-Bens e tirou a vida de um dos motoristas. Com o impacto o caminhão rodotrem saiu da pista e tombou à margem da rodovia em uma área de difícil acesso, próximo ao linhão de transmissão de energia. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Segundo informações que ainda estão sendo apuradas, chovia no momento do acidente e o condutor do rodotrem precisou desviar de uma moto que trafegava pela rodovia, quando acabou atingindo a outra carreta, vindo a perder o controle da direção e saindo da pista. O Corpo de Bombeiros, a Politec e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e estiveram no local. Conforme a equipe de reportagem da TV Migrantes de Guarantã do Norte, o trecho onde a colisão ocorreu fica à frente da ponte sobre o Rio Braço Sul após a segunda curva, a cerca de 15 Km da sede do município, em direção ao estado do Pará. A funerária local foi chamada para fazer a remoção do corpo do motorista e encaminhá-lo para os procedimentos fúnebres. Trata-se de Antônio Lukianetz, de 59 anos. Ele trabalhava para uma empresa com sede em Rondonópolis que possui filial em Matupá. O motorista da outra carreta, atingida na parte traseira, não sofreu ferimentos. As circunstâncias que motivaram o acidente passam a ser investigadas.

