Regional 09/12/2021 16:35 Policiais ambientais da PM fecham garimpo ilegal em Peixoto de Azevedo Policiais militares do 4º Curso de Policiamento Ambiental fecharam um garimpo ilegal, nesta quarta-feira (08.12), no município de Peixoto de Azevedo. Um homem foi preso e oito armas de fogo, 151 munições e máquinas foram apreendidas. Durante a fiscalização no “Garimpo do Gavião” os policiais encontraram várias pessoas trabalhando, máquinas e equipamentos em plena atividade. Na checagem, os policiais constataram algumas irregularidades na área do licenciamento, três escavadeiras mecânicas, cinco tratores de esteira e dois conjuntos de motor bomba. Os policiais identificaram também três pessoas nas proximidades do alojamento, duas delas foragiram para uma região de mata. O terceiro suspeito foi contido pela PM. Os policiais apreenderam sete espingardas de diversos calibres, uma pistola Taurus G2C 9 milímitros com 03 carregadores, uma mira holográfica marca Rossi e 151 munições. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia por posse irregular de arma de fogo. Um auto de infração e relatório técnico da fiscalização ambiental foi lavrado posteriormente após mais consultas nos sistemas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Voltar + Regional