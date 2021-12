Regional 10/12/2021 09:44 Redação I Nativa News Confusão em família: homem atira no próprio irmão em Paranaita Foto: Divulgação Plantonista do Hospital Municipal acionaram a Polícia Militar após um homem de 24 anos dar entrada com ferimento de arma de fogo. Caso registrado no município de Paranaíta nesta quinta-feira (09). No hospital a vítima relatou para a guarnição que o suspeito é seu irmão, que ambos possuem um desentendimento e que na data de ontem foi levar o pai para casa, na mesma propriedade reside o suspeito.

O suspeito teria se exaltando com a presença da vítima e em posse de uma espingarda efetuou um disparo, que por intervenção do pai, atingiu somente a perna da vítima. Alvejado o homem correu para uma região de mata, mesmo sendo perseguido pelo suspeito, conseguiu se desvencilhar, procurando ajuda no hospital.

O caso foi registrado e rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

