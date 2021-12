Regional 13/12/2021 15:31 Nortão Online Chuvas torrenciais das últimas 48 horas causam prejuízos na zona rural de Colíder As chuvas praticamente ininterruptas que caem em Colíder desde sábado, com pancadas fortes, causaram vários transtornos na área rural. Nesta segunda-feira, a equipe da secretaria de Infraestrutura recebeu e verificou vários problemas ocorridos devido ao excesso de chuvas.

Na estrada Saltinho, uma ponte não aguentou a pressão das águas da chuva e cedeu, interditando o tráfego no local. Um bueiro na MT-410, logo após o Rio do Meio, também caiu, assim como um bueiro na comunidade 7 Casas e alagamento no trevo Café Norte foram alguns dos problemas registrados.

A secretaria de Infraestrutura está contabilizando os prejuízos e mobilizando equipes para os reparos emergenciais. No rio Carapá, a água chegou a passar por cima da ponte, mas não causou interdição na passagem.

Vários vídeos foram encaminhados à nossa reportagem, relatando a situação das estradas e pontes.

Voltar + Regional