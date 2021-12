Regional 13/12/2021 15:56 MT- PRF prende, durante ronda de fiscalização, condutor que estava com mandado de prisão em aberto e seu desfavor O homem de 46 anos estava na condução de um veículo que realizou manobra evasiva, o que chamou a atenção de nossa equipe. Na última sexta-feira (10), nossa equipe realizava ronda de fiscalização, por volta das 10:30h, na altura do Km 05 da BR-070, em Ponte de Lacerda/MT, quando visualizaram um Ford/F-1000 efetuando uma conversão brusca próximo onde se encontrava a equipe e, devido a essa atitude suspeita, os policiais resolveram realizar a abordagem. Durante a fiscalização ao condutor do veículo, um homem de 46 anos, foram realizadas consultas pertinentes e, então constataram que em seu desfavor havia um MANDADO DE PRISÃO em aberto emitido pela 3ª Vara Criminal em Pontes e Lacerda/MT, em 26 de novembro deste ano. Diante dos fatos, nossos policiai deram ordem de prisão ao condutor e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil em Pontes e Lacerda/MT.

