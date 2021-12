ovem de 18 anos, sem carteira de habilitação, pegou o carro do pai e bateu contra um ônibus do transporte coletivo de em Várzea Grande, na noite de segunda-feira (13). Com o impacto, o coletivo pegou fogo e as chamas por pouco não atingiram as casas do bairro Ouro Verde.

De acordo com as informações, o acidente foi registrado por volta das 21h. Guarda Municipal foi acionada por testemunhas que flagraram a batida, mas que não tinha nenhum ferido no local.

Quando os guardas chegaram, encontraram o ônibus sendo consumido pelo fogo. Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Populares relataram que o veículo VW Bora bateu no coletivo na altura do tanque de combustível, iniciando o incêndio.

Depois do crime, o motorista, de 18 anos, fugiu do local. Enquanto o caso era registrado, o pai do rapaz compareceu no local, se apresentou aos policiais. A equipe pediu para que ele apresentasse o filho na Central de Flagrantes para ser autuado por dirigir sem CNH e direção perigosa.