Regional 14/12/2021 11:25 Só Notícias/Cleber Romero Piloto tenta por mais de 10 vezes aproximação no aeroporto de Sinop, não consegue pousar Boeing e vai a Várzea Grande Foto: Reprodução O boeing 737-76N da Gol Linhas Aéreas, que saiu do aeroporto internacional de Guarulhos (SP) não conseguiu pousar, no último final de semana, no João Batista Figueiredo. O piloto tentou por mais de 10 vezes aproximação da pista para aterrissar com segurança, mas como não conseguiu, desceu no aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande. A empresa ainda não detalhou se as condições climáticas provocaram cancelamento e quais serviços foram oferecidos para os passageiros. No entanto, consta no portal que faz o monitoramento real de aviões, que novo voo foi feito na madrugada de segunda-feira de Cuiabá para Sinop e conseguiu pousar. Em 60 dias, esse já é o terceiro cancelamento só da companhia, no aeroporto de Sinop. No dia 8 do mês passado, um boeing com capacidade para até 149 passageiros também não conseguiu pousar e precisou retornar para aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, em São Paulo. O diretor-presidente da concessionária que administra o aeroporto João Batista Figueiredo, Marco Antônio Migliorini confirmou, em entrevista, ao Só Notícias, no dia 23 do mês passado, que devem iniciar em fevereiro as obras do novo terminal. O projeto está sendo elaborado.

