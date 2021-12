Regional 14/12/2021 17:51 G1MT PM fica preso em caminhonete após cair em buraco de obra em MT Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e reclamando de dores abdominais. Foto: Divulgação Um policial militar aposentado caiu com uma caminhonete no buraco de uma obra, em Barra do Garças, a 515 km de Cuiabá, na tarde desta terça-feira (14). O policial ficou preso no carro e sofreu alguns ferimentos leves até a chegada dos bombeiros. Os bombeiros socorreram o policial e arrombaram a porta do carro para retirar a vítima da caminhonete. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e reclamando de dores abdominais. A água no fundo do buraco cobriu metade da caminhonete e o terreno está com lama, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. O acidente aconteceu na obra de uma rotatória que faz ligação com duas pontes na divisa do estado com Goiás. A obra pretende ampliar o acesso alternativo aos caminhões e carretas do centro para fora da cidade. Segundo moradores da região, a obra está mal sinalizada para os motoristas que saem do bairro Zeca Ribeiro. O policial não viu a sinalização e caiu no buraco. Em nota, a Companhia do Corpo de Bombeiros orienta aos condutores que durante o período de chuvas redobrem a atenção para que não se envolvam em acidentes. A previsão do tempo para Barra do Garças, nesta terça-feira (14), é de que chova 15 milímetros.

