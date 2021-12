Regional 15/12/2021 06:27 Cidades de Mato Grosso são destaque no ranking nacional de relatórios de fiscalização por município Foto: Divulgação Considerando o ranking nacional de emissão de relatórios de fiscalização por municípios, das top 5 cidades mais fiscalizadas do país, três são do estado de Mato Grosso. Em 1º lugar está Sinop-MT (894 relatórios de fiscalização), em 2º Primavera do Leste-MT (814 relatórios), em 3º Palmas-TO (626 relatórios), em 4º Belo Horizonte-MG (590 relatórios) e em 5º lugar Cuiabá-MT (439 relatórios). Os dados do IGEO consideram o período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de novembro de 2021. Outras cidades do Mato Grosso também aparecem no ranking nacional, entre elas destacamos: Várzea Grande (33ª posição), Sorriso (37ª posição), Alta Floresta (38ª posição), Rondonópolis (47ª posição), Água Boa (50ª posição), Matupá (51ª posição), Juína (56ª posição), Nova Mutum (61ª posição), Juara (64ª posição), Guarantã do Norte (69ª posição) e Lucas do Rio Verde (70ª posição). Considerando o mesmo período, o Conselho emitiu um total de 3.606 relatórios de fiscalização, ficando em 1º lugar do país em quantidade de relatórios por UF. Em 2º lugar está o Rio Grande do Sul com 2.337 documentos e em 3º lugar o estado de Minas Gerais com 1.689 documentos. A fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo busca garantir à sociedade serviços de qualidade, prestados por profissionais com a devida habilitação técnica, garantindo assim sua segurança e bem-estar.

Voltar + Regional