Regional 15/12/2021 10:43 ColiderNews Colider: Motorista perde controle de veículo e bate em poste O fato ocorreu por volta das 00h25min de hoje, na Tancredo Neves em frente ao prédio da invest. Foto Latino Colider News A guarnição da polícia militar, foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, onde o motorista teria batido fortemente contra um poste de energia. A vítima relatou, que estava conduzindo seu veículo Hyundai de modelo HB20 de cor branca QCL-9431 emplacamento da cidade de Colíder/MT, pela Avenida Tancredo Neves no sentido Mercado Santos à Amaral Peças, quando um dado momento, o mesmo teria perdido o controle da direção do carro e chocado se contra um poste de energia, em frente ao prédio da Invest. Após o acidente, terceiros acionaram os membros do Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate do mesmo, os policiais ao indagar o condutor do veículo, o mesmo relatou que teria perdido o controle do carro e teria subido na calçada e parando somente após chocar-se contra o poste de energia. A vitima de 49 anos foi encaminhada para o hospital regional, após receber os primeiros socorros dos bombeiros, e até o presente momento não temos mais informações sobre o seu estado de saúde. Com o choque mecânico, o poste ficou todo danificado, e a frente do veículo, que a vítima conduzia teve danos de grande monta.

