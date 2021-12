Regional 15/12/2021 16:13 G1MT Carretas batem de frente após uma delas fazer ultrapassagem indevida em MT Um dos motoristas ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros. Duas carretas bateram de frente em um grave acidente registrado na BR-364, em Campo Novo do Parecis (MT), nesta quarta-feira (15). Uma delas tentou uma ultrapassagem, causando a colisão, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada porque um dos motoristas ficou preso às ferragens. Ele foi levado para o hospital e está fora de perigo. O outro motorista teve ferimentos leves e também foi encaminhado para o hospital. Eles não tiveram as identidades divulgadas. A rodovia foi interditada e motoristas que precisam passar por ela devem usar uma estrada vicinal a lado da BR-364.

