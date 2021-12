Regional 15/12/2021 16:21 Folha Max Sinop: Pai é assassinado e filho baleado por vizinho em briga por lixo Rogério Aparecido, 49 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (14), após um desentendimento entre vizinhos no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Sinop (489 km de Cuiabá). O filho da vítima, um jovem que tentou intervir na briga, acabou sendo atingido pelos disparos. Segundo informações da Polícia Militar, o desentendimento teria começado após a vítima colocar um saco de lixo em frente à casa do acusado. O homem não gostou e foi tirar satisfação, quando houve uma discussão entre ambos e o suspeito pegou uma arma dentro de sua residência e disparou contra Rogério. O filho da vítima tentou intervir e também foi atingido de raspão com um tiro na cabeça. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu tomar a arma dele e o espancou no meio da rua. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e no local constatou a morte de Rogério. Já o filho dele foi atendido e encaminhado ao hospital. O autor dos disparos, E.C., 72 anos, também ficou ferido durante a briga, e foi encaminhado para o hospital com graves ferimentos na cabeça. O atual estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Civil irá apurar o caso.

