Regional 17/12/2021 10:04 Thiago Carvalho | Secom/MT Peixoto de Azevedo: Força Tática apreende 9 kg de maconha e prende suspeito por tráfico de drogas Projeto foi protocolo na casa legislativa pela vereadora Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) Foto: Divulgação A Força Tática do 22º Batalhão de Polícia Militar apreendeu, na noite de ontem quinta-feira (16.12), no município de Peixoto de Azevedo, oito tabletes de maconha, um tablete de pasta base de cocaína e uma espingarda de pressão com um homem de 30 anos. O entorpecente foi encontrado na residência do suspeito, que foi preso por tráfico ilícito de drogas. Por volta das 21h, através de rondas pelo centro da cidade, uma equipe da Força Tática visualizou uma motocicleta Honda Biz com um ocupante em atitude suspeita. Ao realizar busca pessoal, os policiais encontraram (no bolso da bermuda do suspeito) quatro invólucros de maconha e um de pasta base de cocaína. Na carteira do homem, foram encontradas, ainda, oito porçoes de cocaína. Durante a ação, o suspeito relatou que em sua residência, no bairro Nova Esperança, havia um carregamento de entorpecentes que havia chego durante o dia. A guarnição se deslocou até a residência citada pelo suspeito, onde localizou, dentro do guarda roupas, oito tabletes de maconha, um tablete de pasta base de cocaína, meio tablete de maconha e um invólucro grande de cocaína. Ainda no local, uma espingarda de pressão foi apreendida. O homem alegou que o entorpecente vinha de Sinop e seria distribuído em Peixoto de Azevedo a mando de uma organização criminosa, e que as informações poderiam ser confirmandas através do aplicativo de mensagens em seu telefone. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

