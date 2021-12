Regional 17/12/2021 17:57 TV Centro América Preço da carne pode aumentar em MT após a volta das negociações com a China, diz especialista Ministério da Agricultura anunciou que o embargo à carne brasileira terminou nessa quarta-feira (15). Foto: Ministério da Agricultura/Divulgação O preço da carne bovina pode aumentar em Mato Grosso, após a volta das negociações com a China, segundo o analista de mercado Rodrigo dos Santos. De acordo com o Ministério da Agricultura, o embargo à carne brasileira terminou nesta quarta-feira (15). As negociações estavam suspensas após dois casos atípicos de vaca louca terem sido notificados em Minas Gerais e Mato Grosso. De acordo com o analista de mercado, com a volta da compra pelo país asiático, a situação é positiva para os pecuaristas. "Agora a expectativa é muito positiva. A gente tem um retorno do nosso principal comprador de carne bovina brasileira. Com certeza os pecuaristas agora voltam na normalidade e pode sim criar uma nova expectativa pelos investimentos porque com certeza o mercado vai continuar demandando bastante carne bovina", contou. Com a volta do principal comprador, o preço no mercado interno pode subir. "O principal consumidor voltando a comprar o produto brasileiro, com certeza o mercado interno, vai sofrer uma pressão por aumento de preço. A gente pode ter impacto também com aumento dos insumos, principalmente milho e soja, que tem principal impacto nos preços do consumidor final. Com a volta da China, vai ter uma pressão porque boa parte da produção local vai ser direcionada para esse país", disse. Embargo A China é o maior comprador da carne brasileira. Em setembro, as vendas para o país asiático foram suspensas. A medida atendeu a um protocolo sanitário firmado com a China, que prevê interrupção do comércio em caso de identificação da doença. A decisão de retomada, por outro lado, dependia da China, que manteve o veto por 3 meses mesmo após a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) ter informado que as ocorrências não representavam risco para a cadeia de produção bovina brasileira. Por conta da suspensão, as exportações totais de carne do Brasil caíram 43% em outubro, em relação a igual mês de 2020, e mais 47% em novembro, na mesma base de comparação, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

