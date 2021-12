Regional 18/12/2021 10:04 Colider: PM prende suspeito por tráfico de drogas e apreende 56 papelotes de cocaína Um homem de 20 anos foi preso pela Força Tática do 31º CIPM, de Colider, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (16.12), no bairro Teles Pires. Com o suspeito, a PM apreendeu, ainda, uma porção grande e três porções pequenas de maconha, além de facas e materiais utilizados para embalar a droga.

Por volta das 22h, uma guarnição patrulhava a zona urbana do município de Colider quando abordou o suspeito, que trafegava pela Avenida Daury Riva com uma motocicleta. Na busca pessoal, foram encontrados 56 papelotes de cocaína. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que apenas guardava o material em sua casa, no bairro Teles Pires.

Em busca pela residência, a guarnição encontrou uma caixa térmica com rolos de papel alumínio, papel filme, balança de precisão, duas facas, dois pinos amarelos e um envelope com diversos papelotes vazios.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Civil.

Voltar + Regional