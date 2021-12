Regional 18/12/2021 10:12 Arão Leite/J. Cidade CERCO AO TRÁFICO: Polícia Civil usa cães farejadores em Operação na cidade de Paranaíta Foto: Reprodução Dois delegados, muitos escrivães, dezenas de investigadores, 12 viaturas e até cães farejadores. A ação foi da Polícia Civil no município de Paranaíta na quinta-feira pela manhã, pegando muita gente de surpresa. O dia nem amanhecia na cidade quando equipes chegavam em casas nos mais variados bairros, batendo à porta ou entrando para cumprimento de mandados de busca. “Foi uma ação que deflagramos de combate ao tráfico e associação ao tráfico”, explicou o delegado Antenor Pimentel.

Dois cães farejadores

Como é costume traficantes sempre esconderem droga em locais de difícil acesso ou constatação, a ação da Polícia Civil dessa vez contou com o apoio de cães farejadores e o resultado foi positivo conforme o delegado informando três prisões em flagrante e apreensão de grande volume em droga como pasta base de cocaína.

No total foram cumpridos 20 mandados de busca e duas prisões preventivas. “Foi uma ação bem incisiva. Os traficantes estão mapeados e a gente vai continuar combatendo. Não tem saída. Só parando de traficar. Mas se quiserem continuar, ou se mudam ou em breve, não alguns, mas todos serão presos. Agora teve essa ação e com certeza terão outras”, finalizou o delegado.

