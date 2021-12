Regional 19/12/2021 09:00 Redação I Nativa News Carreta carregada com madeira tomba na MT-320 em Carlinda Foto: Reprodução Uma carreta carregada com uma carga de madeira tombou na noite de sexta-feira-feira (17) na MT – 320 no trevo Piovesan, sentido norte, no município de Carlinda. Segundo a concessionária Via Brasil, o acidente aconteceu no quilometro 246 por volta das 19:25hs, o veículo de carga Mercedes Benz, Actros 2546, acabou tombando na rodovia após o condutor perder o controle da direção. Não houve interdição da pista. O motorista foi socorrido por terceiros.

