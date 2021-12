Regional 19/12/2021 10:02 PELO MENOS 1ª DOSE: Cidade de MT exige passaporte da vacina para entrada em eventos O prefeito de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), Ronio Condão (PP), institui no município o passaporte da vacina, ou seja, a obrigação de apresentar comprovante de imunização contra a covid-19, para a entrada de festas e shows. O decreto entrou em vigor em 13 de dezembro e determina que "os estabelecimentos do setor privado que promovam shows e festas, deverão solicitar ao público, para acesso ao local do evento, do comprovante de vacinação contra a covid-19 ou Certificado Nacional de Vacinação covid-19 e documento pessoal com foto". Não é preciso estar com as duas doses para poder participar dos eventos, com apenas a primeira dose a pessoa já é autorizada. A prefeitura irá fiscalizar o cumprimento do decreto e em caso da não cobrança do passaporte da vacina, o estabelecimento ou o promotor do evento serão notificados e, em caso de reincidência, serão multados. Apesar da restrição, o decreto de 13 de dezembro veio para "amenizar" o passaporte da vacina no município. O primeiro decreto, de 3 de dezembro, proíba a entrada em estabelecimentos comerciais, no entanto, após pressão popular, foi mantida apenas a restrição para shows e festas.

Voltar + Regional