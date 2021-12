Regional 19/12/2021 15:30 Max Aguiar I Olhar Direto Vítimas de chacina em Sinop são do Maranhão e estavam na cidade a trabalho Reprodução Apurações da Polícia Civil de Sinop dão conta que os quatro homens executados com vários tiros, na noite de quinta-feira (16), dentro de uma casa no bairro Jardim José Adriano Leitão, são naturais do Maranhão e estavam no município a trabalho. A suspeita é de que o crime tenha sido praticado por integrantes de uma facção criminosa. A chacina foi registrada por volta das 21h, na propriedade localizada na Rua Celena Dias. De acordo com o Portal Sorriso, os alvos foram identificados como: Laurielson França Souza, 30 anos, Rubenilson de Jesus Silva Monteiro, 38 anos, Emerson Renato Ribeiro Pereira, 22 anos, e Bruno Beche Garcia Sousa, 23 anos. De acordo com informações da polícia, quatro homens armados e encapuzados invadiram a casa onde estavam aproximadamente 10 pessoas, entre elas mulheres e crianças.



O bando utilizou um aparelho celular para identificar quem seriam os alvos. As vítimas foram separadas do grupo e colocadas de joelho em um dos cômodos. Em seguida, os criminosos começaram a execução. Após o crime, os assassinos fugiram.



Segundo informações, Laurielson, Rubenilson e Emerson são naturais da cidade de Pinhais. Já Bruno é de São Luís. Eles estavam em Sinop trabalhando há cerca de três meses e eram amigos.



A Polícia Civil apura o envolvimento de uma facção criminosa.

