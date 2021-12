Mato Grosso provou mais uma vez que tem supermercados, cafés e lojas com projetos arquitetônicos mais belos e criativos. Desta vez a empresa mato-grossense Total Varejo foi a grande vencedora do Design de Varejo 2021 e arrematou seis prêmios nacionais de arquitetura. A 8ª edição da premiação que ocorreu esta semana, no modelo híbrido em São Paulo (SP), é uma espécie de “Oscar” do design de varejo entregue pelo Retail Design Institute. A empresa levou dois ouros na categoria supermercado - médio porte e em loja para cuidados pessoais e Saúde.

A Total Varejo concorria em nove categorias e foi premiada em seis. Os dois outros vieram com os projetos Curió Supermercados e Tecnovida. Na categoria lojas de alimentação e restaurantes, fez uma dobradinha ficando com o segundo lugar com a Bravi Pizzaria Napolitana e o terceiro lugar com o projeto Le Farine. Já na categoria minimercados e lojas de conveniência, o segundo lugar ficou com o projeto Ponto Fast em Manaus (AM). Fechando com o segundo lugar na categoria lojas diversas - grandes formatos, com o Pet Shop Bendita Pata.

O diretor da Total Varejo, Attilio Francesco Rondinelli, destaca o orgulho em dividir a conquista com o estado e clientes. Rememora que no ano passado foram cinco prêmios e que neste ano subiram para seis, e isso dá a certeza de que a empresa está no caminho certo, sempre buscando inovar e fazer diferente.

“Mostra que temos uma equipe competente e comprometida, que sem eles não conseguiríamos chegar a lugar algum. Tudo isso é um reflexo do nosso trabalho, de quanto a gente vem estudando muito, ajudando nossos clientes a prosperar. Ver os nossos clientes se posicionando no mercado de maneira eficiente e prosperando, é gratificante. Isso é a tradução de um trabalho de um ano inteiro com muito esforço, com muita dedicação. É isso que é o resultado dessa premiação para nós”, destaca.

Projeto

O desafio em criar o conceito do novo Curió foi fundamentar a proposta em um supermercado de vizinhança, que estivesse adequado a um modelo de loja mais fresh mais “orgânico”, onde elementos biofílicos pudessem se fundir a um visual clean e impactante. Conforme Attilio Francesco Rondinelli, a ideia foi descrever a experiência do cliente com suas sensações ao vivenciar a loja e interagir com os produtos.

Uma grande pérgola de madeira fica suspensa, tomando o espaço aéreo da loja. A comunicação visual se integra ao conceito arquitetônico, no qual o choque do moderno com o “orgânico” acontece a todo o instante. Localizado na Avenida São Sebastião, no bairro Popular em Cuiabá, a loja traz o prazer de fazer compras de maneira agradável. “É assim estar no novo Curió, da fachada ao interior, o apelo clean fica evidente e o contraste com a cor vermelha, geram personalidade à proposta”, finaliza.

Saiba quais projetos foram premiados:

1º Lugar: “supermercado – médio porte”- Curió Supermercados

1º Lugar: “loja cuidados pessoais e saúde”- Tecnovida

2º Lugar: “Alimentação e restaurantes”- Bravin Pizzaria Napolitana

2º Lugar: “Minimercados e lojas de conveniência”- Ponto Fast (Manaus- AM)

2º Lugar: “Lojas diversas grandes formatos”- Pet Shop Bendita Pata

3º Lugar: “Lojas de Alimentação e Restaurantes- Le Farine