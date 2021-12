Regional 21/12/2021 07:39 Reporter MT MT - Filho tenta matar mãe de 71 anos com tiro de espingarda Caso foi registrada na manhã de domingo (19), em Juína. Acusado foi preso em flagrante. Foto: Reprodução homicídio, na manhã de domingo (19), pelo próprio filho, identificado como Z.S.A., na casa onde mora no bairro Módulo 6, em Juína (735 km de Cuiabá). O criminoso chegou a usar uma espingarda calibre 22 para atirar na mãe que, por sorte, não foi atingida. A Polícia Militar foi chamada e prendeu Z.S.A.

Aos militares, a vítima contou ser vítima de violência por parte do filho há algum tempo. Na casa, os policiais encontraram munições e a espingarda utilizada no crime. No primeiro chamado, os PMs fizeram buscas no local, mas o agressor não foi encontrado. Já por volta das 19h, o bandido voltou até à residência da mãe, onde fez novas ameaças, momento em que foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou detido.

Voltar + Regional