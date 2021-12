Um garoto de 17 anos furtou a carteira e o celular de um sargento da Polícia Militar, de 45 anos, que deixou o vidro do carro aberto, no domingo (19), em Cuiabá. O jovem chamou outro colega e ambos gastaram mais de R$ 13 mil. Em entrevista para o canal SBT Cuiabá, o sargento detalhou como ocorreu o furto. Ele disse que ao ir em um panificadora, perto do 1º Batalhão da PM na Capital, ele deixou a janela do carro aberto, momento que houve o furto, por volta das 5h30min.

Quando já estava no 1º Batalhão, ele sentiu a falta dos objetos. Procurou pelo serviço e no carro, mas não encontrou. Por volta das 11h ele já havia bloqueado o cartão, mas os jovens conseguiram desbloquear o celular. Segundo a vítima, foram gastos R$ 3 mil em um mercado atacado e R$ 6 mil em uma loja de auto peças. O valor total do prejuízo calculado é de R$ 13.800.

De acordo com a Polícia Civil, o PM foi até a casa do menor e falou com o pai do suspeito. O menor, então, confessou o crime. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, para prosseguir a investigação.