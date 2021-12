Regional 22/12/2021 08:47 MidiaNews Sinop: Homem recebe choque ao instalar placa solar e desmaia em telhado Trabalhador teve ferimentos nas mãos e na cabeça; ele foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital Um homem recebeu uma descarga elétrica enquanto fazia a instalação de uma placa solar, no teto de um barracão, na terça-feira (21), em Sinop . Segundo informações, a vítima, de identidade não divulgada, estava fazendo a instalação da placa em uma chácara localizada na Estrada Adalgisa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado ainda no telhado com ferimentos na cabeça e nas mãos. Os bombeiros utilizaram um maca especial e técnicas de escalada para retirar o homem. Após o resgate, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Sinop.

