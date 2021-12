Regional 23/12/2021 05:25 G1MT Menina de 7 anos pede abraço ao Papai Noel em cartinha aos Correios e recebe surpresa em casa em MT Rafaely Francisca Santos Vilela escreveu a cartinha pela primeira vez e relatou o sonho de conhecer o Papai Noel pessoalmente. Foto: Reprodução/ TV Centro América Rafaely Francisca Santos Vilela, de 7 anos, escreveu uma cartinha ao Papai Noel, neste ano, pedindo um abraço de presente de Natal. A mãe dela, a servidora pública Vaneza Santos, contou que a filha optou pelo pedido porque já tinha muitos presente e que queria conhecer de perto o bom velhinho. De acordo com a mãe dela, Rafaely queria muito conhecer o Papai Noel. "Ela pediu um abraço porque já tinha vários brinquedos e não havia necessidade de ter mais brinquedos. E o que ela mais queria era vê-lo e abraçá-lo", contou. A carta foi levada pela mãe aos Correios, na campanha 'Papai Noel' dos Correios. Essa foi a primeira vez que ela escreveu uma cartinha. Apesar de ter pedido o presente, ela demonstrou surpresa quando o Papai Noel chegou na casa dela, nesta quarta-feira (22). Além do abraço, Rafaely também ganhou um brinquedo de presente. Cartinhas de Natal A campanha iniciou em novembro com o objetivo de presentear crianças em situação de vulnerabilidade social que enviarem cartinhas para o Papai Noel através dos Correios. No mesmo dia que foi à casa de Rafaely, o Papai Noel também fez a alegria das crianças de uma escola municipal de Várzea Grande, na região metropolitana. Dos estudantes, 84 cartinhas foram adotadas e, além das doações dos padrinhos da campanha, outros 62 brinquedos foram doados por uma instituição. De acordo com a diretora da escola, Ariane de Oliveira Inácio, o momento foi muito importante. "A gente percebeu no memento de entregar o quanto é sincero o sentimento das crianças", disse. Há 28 anos, os Correios realizam as ações no Natal. Segundo o coordenador da campanha Gilmar Ribeiro, neste ano, o apadrinhamento ficou abaixo do esperado. Apenas 20% das cartinhas foram adotadas. O Papai Noel Jacson Benedito, que entregou os presentes para as crianças, disse que ainda dá tempo de deixar uma criança mais feliz no Natal. "É uma sensação muito gostosa estar participando da alegria dessas crianças. Aproveitem o momento para quem não adotou as cartinhas, que ainda dá tempo", contou.

